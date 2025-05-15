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В муниципалитетах области к 80–летию Победы проведен ремонт более 500 мемориальных объектов

Новости
В муниципалитетах области к 80–летию Победы проведен ремонт более 500 мемориальных объектов

В День Победы в муниципалитетах области состоялись праздничные митинги с возложением цветов к мемориальным объектам и Вечным огням. Об этом на постоянно действующем совещании при Губернаторе области рассказал исполняющий обязанности министра по делам территориальных образований Александр Милованов. Отметим, что для ветеранов были организованы, ставшие уже традиционными, адресные поздравления с концертами у домов и во дворах.

Также во всех муниципальных районах области прошли патриотические акции «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Окна Победы», «Стена памяти», концертные программы.

В муниципалитетах области велась работа по ремонту мемориальных объектов и воинских захоронений времен Великой Отечественной войны. В этом году отремонтировано более 500 памятников и мемориалов, благоустройство и субботники проведены на всех мемориальных объектах.

В рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» в р.п. Базарный Карабулак прошла торжественная церемония зажжения Вечного огня на мемориальном комплексе, увековечивающем память о земляках, павших в годы Великой Отечественной войны. Вечный огонь зажжен от капсулы с частицей, доставленной с Мемориального комплекса «Журавли» в парке Победы на Соколовой горе. Состоялось открытие и новых мемориальных объектов, например, в Ртищевском, Самойловском, Романовском районах области.

Напомним, наиболее крупные воинские захоронения времен Великой Отечественной войны, находящиеся на территории муниципальных образований области, приведены в порядок в рамках участия региона в Федеральной целевой программе по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества в 2019-2024 годах, на сумму более 45 млн. рублей.