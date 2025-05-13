При запуске первого Валдая будут учитываться пожелания большинства жителей

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В конкурсную документацию на организацию речных перевозок будут внесены коррективы. Эти изменения не скажутся на сроках начала перевозок. Они начнутся до 25 мая, как и планировалось изначально.«Речные перевозки в Саратовской области возрождаются благодаря поддержке Председателя Госдумы Вячеслава Володина. Нам важно сделать так, чтобы они были удобны для граждан и отвечали их запросам и ожиданиям. Поэтому приняли решение, что именной первый договор с перевозчиком, который будет обслуживать рейс «Саратов-Воскресенское-Маркс-Вольск-Балаково», будет краткосрочным. Это позволит нам в целом наладить работу речного транспорта в рамках запуска и, например, оперативно двигать и формировать расписание, исходя из пожеланий большинства жителей и реального пассажиропотока», - пояснил министр транспорта Николай Сергеев.