Трех саратовцев отметили наградами на СВО

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Военнослужащего из Питерского района Саратовской области наградили медалью «За оборону Кинбурнской косы». Как сообщили в районной администрации, Родион Ю. не раз демонстрировал выдающиеся качества в боевых действиях, проявляя отвагу и самоотверженность.Кроме того, бойца удостоили благодарности за добросовестное исполнение воинского долга, примерную дисциплину, мужество и решительность. «Поздравляем земляка с заслуженной наградой! Желаем крепкого здоровья и скорейшего возвращения домой!» - написали представители администрации.Жителя Лысогорского района Саратовской области отметили государственной наградой. Андрею П. - участнику специальной военной операции за отвагу, самоотверженность и личное мужество, проявленные в боевых действиях вручили медаль Жукова. Об этом сообщил глава района Сергей Фартуков. «Мы гордимся нашим защитником! Андрей передает всем привет и слова благодарности лысогорским волонтёрам за помощь и поддержку!», - написал Фартуков.Участнику СВО из села Орлов-Гай Ершовского района Алексею С. в день 80-летия Великой Победы вручили ведомственный знак отличия министерства обороны России – медаль «За боевые отличия».Эта награда – свидетельство мужества и отваги, проявленные в зоне проведения спецоперации. «Поздравляю Алексея С. желаю крепкого здоровья, сил и скорейшего возвращения домой, к своим родным и близким, с Победой!» - написал глава района Константин Мызников.