В особой экономической зоне Саратовской области запустят производство комплексов защиты от БПЛА

просмотров: 141

Статус резидента ОЭЗ компании присвоило Минэкономразвития России.АО «Интер.Нет» стало восьмым резидентом особой экономической зоны области. На текущий момент действующими резидентами ведется реализация проектов, по которым уже осуществлены инвестиционные вложения в размере более 50 млрд руб., создано более 300 рабочих мест.Напоминаем, что для инвесторов, получивших статус резидента ОЭЗ, действует ряд существенных преференций, среди которых:– пониженные ставки по налогу на прибыль, в том числе в федеральной части – 2% (действующая ставка 8%), в региональной части – освобождение на первые пять лет, следующие пять лет – 5% и далее – 13,5% (действующая ставка 17%);– освобождение на 10 лет от налога на имущество и транспорт (с момента регистрации) и на 5 лет – от налога на землю.Кроме того, ОЭЗ Саратовской области одна из немногих в России, где установлена льгота для резидентов, применяющих упрощенную систему налогообложения. В частности установлены пониженные налоговые ставки: 2% - если объектом налогообложения являются доходы (общая ставка 6%); 7,5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов (общая ставка 15%).