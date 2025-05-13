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Жители Энгельса сегодня побывают на экскурсии в воинском ретропоезде
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Жители Энгельса сегодня побывают на экскурсии в воинском ретропоезде

Новости
Жители Энгельса и гости города первыми в Саратовской области смогут побывать на бесплатной экскурсии в ретропоезде «Воинский эшелон».

Жители Энгельса сегодня побывают на экскурсии в воинском ретропоезде



Состав пройдет по региону в период с 13 по 19 мая. Запланированы остановки на 8 станциях: Покровск - 13 мая в 11:00; Ершов - 14 мая в 11:00; Пугачевск - 15 мая в 11:00; Балаково - 16 мая в 11:00; Сенная - 17 мая в 11:00; Аткарск - 18 мая в 11:00; Лысые Горы - 18 мая в 16:00; Калининск - 19 мая в 11:00.

Ретропоезд сформирован из 2 паровозов и 5 железнодорожных платформ с техникой времен Великой Отечественной войны. В числе экспонатов представлены танки Т-34 и Т-26, бронеавтомобиль БА-64, разнокалиберные пушки и гаубицы. Машинисты паровозных бригад и их помощники одеты в железнодорожную форму образца 1943 года. При подготовке использовались материалы и артефакты музея-заповедника «Сталинградская битва».

На перронах будут проводиться бесплатные экскурсии и фотосессии, устраиваться концерты, угощения солдатской кашей и чаем, встречи с ветеранами, в том числе участниками СВО.