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По его мнению, важно получить поддержку от профессионалов.Директор кадетской школы-интерната №2, председатель правления областной общественной организации «Союз офицеров запаса» Вадим Богданов отметил значимость региональной кадровой программы «Наши герои».Программа создана по аналогии с федеральной программой «Время героев» по инициативе губернатора региона Романа Бусаргина. Благодаря участию в программе ветераны Специальной военной операции приобретают новые управленческие навыки.«Собеседование с экспертами в рамках программы «Наши герои» – это важный и необходимый этап для наших военнослужащих, участников специальной военной операции. Этот процесс не только помогает оценить их профессиональные навыки и компетенции, но и открывает новые горизонты для их будущего. Как человек, который сам прошел через сложные испытания, я понимаю, насколько важно иметь возможность поделиться своим опытом и получить поддержку от профессионалов. Есть много ярких примеров того, как боевой опыт может быть трансформирован в гражданскую деятельность. Собеседования с экспертами помогут не только выявить сильные стороны участников, но и учесть их пожелания и амбиции. Это позволит подобрать наиболее подходящих наставников и работодателей, которые смогут направить их на путь успешной интеграции в гражданскую жизнь.Я уверен, что программа «Наши герои» станет важным шагом в жизни каждого участника, и мы, как общество, должны поддержать их на этом пути», - отметил Вадим Богданов.