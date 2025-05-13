В Саратовской области запустят производство теплиц и светопрозрачных конструкций

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В Петровске стартовал новый инвестиционный проект – производство теплиц и светопрозрачных конструкций. Инвестором выступает столичная компания ООО «Теплицы Люкс». В ассортименте предприятия английские, классические, зимние и односкатные теплицы, а также беседки, оранжереи и веранды. В планах инвестора распространять продукцию не только в Саратовской области, но и в других регионах.На данный момент компания уже приобрела нежилое здание площадью 1000 кв. м с земельным участком 0,3 га. Проведены строительно-монтажные работы, частично заменены оконные блоки, пробурена скважина для водоснабжения. В ближайшее время планируется завершить ремонт, провести отопление и благоустроить территорию.«Общий объем инвестиций в проект составляет 9 млн рублей. Запуск производства запланирован на 2025–2026 годы. Инвестором прорабатывается вопрос об открытии обособленного подразделения на территории Петровска, что позволит увеличить поступление налоговых платежей в местный бюджет», – рассказал министр инвестиционной политики Александр Марченко.