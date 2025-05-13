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Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает на «Ночь музеев-2025»

Новости
Исторический парк «Россия — Моя история» приглашает на «Ночь музеев-2025»


Ежегодная акция «Ночь музеев» в 2025 году пройдет в субботу, 17 мая, по всей стране. В Год защитника Отечества мероприятие посвящено теме «Герои».

По ежегодной традиции саратовский Исторический парк сменит привычный формат и на один вечер станет масштабным культурно-образовательным кластером. Внутри здания и на территории вокруг развернется специальная программа, включающая более 100 интерактивных локаций.

— Мероприятие будет масштабным, а программа особенной! В Год защитника Отечества вся страна отмечает 80-летие Великой Победы, поэтому большая часть площадок будет тематически связана с этим периодом отечественной истории. Важным этапом 2025-й год стал и в развитии самого Исторического парка — в связи с переходом в ведомство министерства образования Саратовской области курс учреждения сместился в сторону воспитания подрастающего поколения. Поэтому связующим звеном всех интерактивных локаций мероприятия на нашей площадке станет актуальная тема ранней профессиональной ориентации, важность которой для экономики страны обозначена Президентом РФ. Представители различных сфер деятельности познакомят наших гостей с «героями» своих профессий и предложат примерить на себя разные специальности. Мы приглашаем всех за новыми впечатлениями – взрослые смогут окунуться в детство, а дети – представить, кем они станут, когда вырастут. Приходите с близкими, друзьями, коллегами по работе, всей семьей, чтобы ярко и незабываемо провести этот майский субботний вечер, — рассказал директор Исторического парка «Россия — Моя история» Дмитрий Кубанкин.

Обращаем внимание, что 17 мая 2025 года Исторический парк будет открыт для посещения только с 18:00 до 23:00. Вход свободный.