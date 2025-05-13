Саратовцы стали участниками международного медиафорума

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Медиагруппа "На все 100!" МОУ "СОШ №100" Ленинского района города Саратова приняла участие в Международном медиафоруме детских и юношеских СМИ "Волжские встречи-35", который в этом году проходил в столице Татарстана и собрал более 200 участников из 50 городов России и стран СНГ.Приезжали делиться опытом юные журналисты из Москвы, Санкт-Петербурга, Чебоксар, Челябинска, Белгорода, Ростова-на-Дону, Тюмени, Мурманска, Калиниграда, Кирова и других городов. Были многочисленные делегации из Сибири, Забайкалья, из других регионов страны.Участники медиафорума целых три дня в режиме нон-стоп обучались режиссуре, искусству брать интервью и снимать новости, редактировать издания и придумывать инфоповоды. У каждого участника был доступ к профессиональной студии звукозаписи, где можно было учиться записывать подкасты и получать консультации профессиональных звукорежиссеров. Ребята также могли принимать участие в дискуссиях по поводу конкурсных работ, представленных на фестивале юными журналистами и их наставниками из разных городов.Резидентам Медиагруппы "На все 100!" Анне Костащук (9Б), Никите Родимцеву , Аману Альжанову (7В), Авроре Чернышевой (8В), Алисе Жоголевой и Алисману Рамазанову (7А) больше всего запомнился мастер-класс Антона Михалева, режиссера многих успешных детских проектов на каналах "Карусель", "Россия-1", "Disney", "Nikelodeоn". Антон Михалев номинант премии "Знание" 2023 в номинации "Наставник года", а мастер-класс его назывался "Как зацепить зрителя?"На "Волжских встречах" ребята также приняли участие в акции "Народный памятник". В ходе работы акции в России будут установлены монументы, увековечивающие подвиг советских солдат в Великой отечественной войне.Активисты движения собирают монеты, которые переплавляются для изготовления скульптур, посвященных великой Победе, в разных городах. Народный памятник уже установлен в Москве и Санкт-Петербурге, скоро появится и в других регионах нашей страны.Также ребята приняли активное участие в проекте "Журналистский спецназ", который провели для гостей фестиваля студенты-журналисты, занимающиеся воплощением творческих инициатив для молодежных медиа в московском центре "Контакт".Получив особое задание, Медиагруппа "На все 100!" отправилась исследовать город Лаишево, включенный в перечень исторических городов Российской Федерации.Здесь ребята пообщались с местными жителями, исследовали Парк Победы, в котором обнаружили монументы, увековечившие память 8 героев-воинов. Среди них 5 Героев Советского Союза, два полных кавалера Ордена Славы и один Герой Российской Федерации.Ребята также посетили музей русского поэта и государственного деятеля Гавриила Романовича Державина, который по легенде родился именно в Лаишево.Побывали на берегу Камского моря (так называется самое широкое место реки Камы, где не видно противоположного берега), в селе Семрук, где проходили съемки кинофильма "Зулейха открывает глаза".Дело в том, что декорации в этой кинодеревне были выстроены по проектам начала XX века знаменитого архитектора-конструктивиста Мельникова. До сих пор они существовали только на бумаге, поэтому по окончании съемок фильма кинодеревню решено было сохранить как самостоятельный уникальный культурный объект.Медиагруппа "На все 100!" по итогам работы фестиваля была награждена в номинации "Слово доброе посеять". Ребята получили в подарок настенные часы, кубок, флаг фестиваля, художественный альбом, посвященный истории и культуре Татарстана, обучающую книгу по журналистике "Работа в эпоху новых медиа" и приглашение приехать на "Волжские встречи" снова. Здесь принято говорить друг другу "до новых "Волжских встреч!""Меня поразили в Татарстане люди! Они удивительно радушные и приветливые. Удивила директор Музея Лаишевского края имени Г.Р.Державина Фарида. У нее замечательное чувство юмора. Например, она говорит: "Наш музей не работает про принципу "ОБС". Мы спрашиваем: "А что это за принцип?" "Ну как же, – отвечает она, – всем известный антинаучный принцип "одна баба сказала", – и смеется. "Как ваше отчество? – спросили мы ее, – она скромно ответила: "Ой! Да зачем вам? Все равно не выговорите. Здесь все знают меня как "Фарида-музей". А еще Фарида Гафиулловна Муртазина по образованию, оказывается, математик. Представляете, насколько разносторонний человек?Она очень увлечена своим делом, изучает все, что связано с жизнью и творчеством Гавриила Романовича Державина. Даже побывала в Париже, чтобы встретиться с его потомками!"Мне самым интересным показалось то, что по итогам нашего путешествия в Лаишево мы на следующий день должны были защитить проект на сцене одного из конференц-залов лагеря "Восточный", (кстати, лагерь полностью посвящен российской космонавтике, здесь повсюду портреты Королева, Гагарина, Циолковского, на территории очень красивые арт-объекты, напоминающие части космического корабля). Ребятам из разных городов доставались разные темы, на исследовании которых нужно было сделать акцент, самостоятельно путешествуя несколько часов по незнакомому городу. Нам досталась тема "Материальный мир Лаишево". Было, правда, сложно и очень интересно. Нужно было изучать одновременно и кухню, и архитектуру, и многое, многое другое. Мне кажется, наша Медиагруппа оправдала свое название и справилась "На все 100!".