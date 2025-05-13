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С начала года собственники 32 старинных зданий в регионе приступили к работам по сохранению исторической недвижимости

Новости
С начала года собственники 32 старинных зданий в регионе приступили к работам по сохранению исторической недвижимости


К сохранению многих объектов культурного наследия уже приступили в этом сезоне. С начала года в комитете культурного наследия области лицензированные организации получили 25 разрешений на ремонт, реставрацию и приспособление памятников Саратова, Петровска, Балакова. Собственники 7 исторических зданий намерены провести обследование домов.

Напомним, что в 2024 году комитетом культурного наследия выдано 89 подобных разрешений. В том числе в этот период было запланировано обследование 13 объектов культурного наследия. Специалисты изучили здания фабрики-кухни в Саратове (пр. Молодежный, 4а), особняка ХIХ века в Вольске (ул. Октябрьская, 116), дома, где находился Совет городских комиссаров в Балаково (ул. Советская, 70) и другие.

Для проведения ремонта, реставрации и приспособления ведомством было выдано 76 разрешений. Так, лицензированные организации получили документы на ремонт крыши саратовской фельдшерской школы (ул. Чернышевского, 151), ремонт подвальных помещений консерватории (пр. им. Столыпина). Приспосабливали к современному использованию в этот период старинные здания гостиницы «Московская» (ул. Московская, 84), дома Степина (ул. Московская, 95).

Кроме того, с начала прошлого года утверждены отчетные документации на 47 объектов культурного наследия, где работы уже завершены. В том числе реставраторы представили полную информацию об обновлении саратовский памятников. Например, об окончании работ на фасадах особняка Шмидта (ул. Волжская, 32), дома Королькова-Воробьева (ул. Чапаева, 68-70), дома купца Новосельцева (ул. Кутякова, 20).