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В Саратовской области определят лучшие коллективные договоры

Новости
Министерство труда и социальной защиты области объявляет о начале проведения ежегодного областного конкурса «Коллективный договор – основа защиты социально-трудовых прав граждан».



Конкурс проводится по двум номинациям:

«Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы» и «Лучший коллективный договор в организациях непроизводственной сферы» по трем группам участников конкурса в зависимости от среднесписочной численности работников.

Подведение итогов конкурса состоится в октябре 2025 года.

С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства труда и социальной защиты области по ссылке: https://social.saratov.gov.ru/razvitie_sotsialnogo_partnerstva/konkursy/1/.