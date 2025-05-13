В Саратовской области определят лучшие коллективные договоры

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Конкурс проводится по двум номинациям:«Лучший коллективный договор в организациях производственной сферы» и «Лучший коллективный договор в организациях непроизводственной сферы» по трем группам участников конкурса в зависимости от среднесписочной численности работников.Подведение итогов конкурса состоится в октябре 2025 года.С положением о конкурсе можно ознакомиться на сайте министерства труда и социальной защиты области по ссылке: https://social.saratov.gov.ru/razvitie_sotsialnogo_partnerstva/konkursy/1/.