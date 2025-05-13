Предпринимателей бесплатно консультируют по финансовым вопросам

просмотров: 271

Воспользоваться услугой могут физические и юридические лица, индивидуальные предприниматели.Эксперт по финансовым вопросам поможет разобраться в вопросах финансового планирования - бухгалтерский и налоговый учёт, применение контрольно-кассовой техники, порядок расчета всех видов налогов, взносов и сборов, налоговая ответственность, страховые взносы и другое.Зарегистрироваться можно на платформе МСП.РФ (перейти в раздел "Меры поддержки бизнеса"; выбрать меру поддержки "Консультация по созданию и ведению бизнеса"; подать заявку в "Центр поддержки предпринимательства").Поддержка оказывается в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», инициированного Президентом Владимиром Путиным.