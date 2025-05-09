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В Саратове открыли памятник "Бранденбургской Мадонне" Марии Лиманской

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В Саратове открыли памятник "Бранденбургской Мадонне" Марии Лиманской

В Саратове 8 мая открыли памятник Марии Филипповне Лиманской, также известной как Бранденбургская Мадонна. Его установили около Парка Победы, на пересечении улицы Мясницкая и Большого Журавлиного проезда.
Право открыть памятник предоставили скульпторам Андрею и Сергею Щербаковым и дочерям Марии Лиманской: Нине Григорьевне Тормозовой и Раисе Васильевне Разживиной. После торжественного открытия в небо выпустили 80 белых голубей.
На открытии памятника присутствовали губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, вице-губернатор региона Михаил Орлов, спикер облдумы Алексей Антонов, председатель гордумы Сергей Овсянников, депутаты, министры, представители общественных организаций и многие другие.
"Мария Филипповна — это символ Победы. Победы всего советского народа над фашизмом. Мне посчастливилось быть знакомым с ней: человек необычайной судьбы, силы воли, прошедший годы войны", — сказал на открытии Роман Бусаргин.
Герой России, начальник Саратовского военного института Росгвардии Александр Белоглазов считает, что памятник станет олицетворением народного единства, национальной гордости, воинской славы и доблести.