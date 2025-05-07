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До старта Туриады-2025 осталось меньше двух недель

Новости
До старта Туриады-2025 осталось меньше двух недель


Сегодня, 7 мая, в Хвалынске на территории проведения спортивно-туристского лагеря "Туриада" прошло рабочее совещание с участием Федерального инспектора по Саратовской области аппарата полномочного представителя президента РФ в ПФО Людмилы Борисовой, заместителя Председателя Правительства Сергея Егорова, первого заместителя министра спорта области Александра Абросимова, а также членов организационного комитета.

Участники встречи осмотрели территорию, где будут установлены палатки для размещения делегаций и места проведения соревнований, обсудили вопросы комфортного и безопасного пребывания участников  лагеря.

"Туриада-2025" объединит около 800 участников из всех регионов Приволжского федерального округа, команды Центрального федерального округа, Луганской и Донецкой Народных Республик, а также стран ближнего зарубежья.

Напомним, в этом году "Туриада" пройдёт с 20 по 24 мая. Участников по традиции ждут спортивные соревнования на велосипедных, водных и пешеходных дистанциях, вне общего зачета пройдут матчевые встречи регионов ПФО и ЦФО по спортивному туризму на пешеходных дистанциях, а также конкурсно-познавательная программа,  концерт бардовской песни и многое другое.

На территории Лагеря запланирована работа выставочной экспозиции, приуроченной к 130-летию со дня образования Российского общества туристов и выставочной экспозиции "Все для Победы", посвященной 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. 

Спортивно-туристский лагерь "Туриада" проходит на территории Саратовской области под патронатом Полномочного Представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова.