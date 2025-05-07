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Более 120 картин саратовских художников представлены на выставке в честь Дня Победы

Новости
Более 120 картин саратовских художников представлены на выставке в честь Дня Победы


В Саратовском художественном училище имени А.П. Боголюбова открыта выставка «Перед памятью время бессильно» к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и Году защитника Отечества.

Этот творческий проект осуществлен в тесном сотрудничестве с Саратовским региональным отделением Всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России», предоставившим целый ряд работ из своего фонда.

В экспозиции представлены более ста двадцати произведений живописи, графики и скульптуры. На выставке вместе с работами прославленных художников Советской эпохи, представлены картины современных саратовских художников, преподавателей и выпускников художественного училища.