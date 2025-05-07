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Питерские педагоги провели урок истории под открытым небом

Новости
Питерские педагоги провели урок истории под открытым небом


Педагогический коллектив Питерского агропромышленного лицея принял участие в живой инсталляции «1418 шагов к Победе», которая была проведена в этнокультурном комплексе «Питерская мельница».

Педагоги лицея, создав реалистичные сцены из жизни фронта, стремились погрузить участников в атмосферу военных лет и наглядно показать трудности, с которыми сталкивались советские солдаты.

Мероприятие стало своеобразным уроком истории под открытым небом.