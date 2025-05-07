День Победы: во всех социозащитных учреждениях региона встречают 9 Мая

просмотров: 162

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне готовятся во всех социозащитных учреждениях области.Так, в преддверии праздничной даты «серебряные» волонтеры совместно с социальными работниками комплексных центров соцобслуживания населения Ершовского, Краснокутского, Перелюбского, Питерского и Озинского районов провели акции «Чистый обелиск» и «Цветы солдату». Они привели в порядок территории у памятников погибшим в годы войны, посадили цветы.«Серебряные» волонтеры и сотрудники комплексных центров социального обслуживания населения Алгайского, Новоузенского, Лысогорского и Петровского районов вместе с детьми, посещающими центры, организовали чествование ветеранов на дому.Специалисты комплексного центра соцобслуживания населения Турковского района для увековечивания памяти о солдатах Победы традиционно приняли участие в патриотической акции «Бессмертный полк: портрет героя на одежде».Получатели услуг комплексного центра социального обслуживания населения Лысогорского района подготовили для пользователей социальных сетей исполнение песни «Русских не победить». Этот музыкальный номер стал не просто поздравлением, а выражением глубокой благодарности ветеранам и всем, кто ковал Победу в тылу. Песня дала старт флешмобу «Песни, опаленные войной».Социальные работники Дергачевского района совместно с получателями социальных услуг п. Первомайский провели мероприятие «Читаем стихи о войне».В Питерском районе «Учебная кухня» на один день преобразилась в полевую. «Серебряные» волонтеры поделились с детьми секретами приготовления фронтовой каши и о том, что входило в рацион солдат.В комплексном центре соцобслуживания населения Саратова прошло занятие по арт-терапии, где подопечные из цветной бумаги изготовили цветок Победы, а в филиалах центра прошли праздничные концерты.В творческой мастерской «Доброцентр» получатели социальных услуг Марксовского района стали участниками мастер-класса по изготовлению шкатулки, в Татищевском районе - творческих поделок из пластилина, а в Духовницком районе создали и подарили труженикам тыла открытки в уникальной технике 3D микс-медиа.В Энгельсских социозащитных учреждениях прошел целый ряд мероприятий: специальный кинопоказ военно-исторической драмы «1941. Крылья над Берлином», акция «Подвиг женщин Победы», концерты и возложение цветов к мемориалам.Комплексный центр соцобслуживания Новоузенского района присоединился к Всероссийской акции «Флаги Победы», в рамках которой воздвигаются флаги на домах, балконах и автомобилях, центры Аткарского и Пугачевского районов - к патриотической акции «Стена памяти», когда работники и получатели услуг делятся фотографиями героев войны из семейных архивов.В Новобурасском районе прошло заседание клуба «Вера, Надежда, Любовь», почетными гостями которого стали ветераны Великой Отечественной войны и члены семей участников СВО. В Духовницком районе с большим успехом прошла литературно-музыкальная гостиная «Победный май». Социальные работники Дергаческого района приняли участие в акции «Вахта Памяти», где получатели услуг поделились своими воспоминаниями.Не только взрослые, но и дети принимают активное участие в юбилейных мероприятиях. Бумажных голубей мира изготовили ребята, посещающие комплексный центр соцобслуживания Самойловского района. Участники мастер-класса вырезали подготовленные заранее шаблоны птиц, а затем крепили к поделке георгиевскую ленточку.