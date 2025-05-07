«Вопросы не для галочки»: ветеран СВО рассказал о ходе отбора на программу «Наши герои»

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В Саратовской области начались собеседования в режиме онлайн с участниками СВО, которые прошли тестирование в рамках региональной программы «Наши герои». Как ранее рассказал губернатор Роман Бусаргин, в первые дни мая с экспертами пообщались 16 человек, как ветераны СВО, так и те, кто в настоящее время выполняет боевые задачи.Среди тех, кто уже прошел собеседование, ветеран специальной военной операции Дмитрий Лыгин. Эксперт интересовался образованием, опытом работы до участия в специальной военной операции. Задавал вопросы, касающиеся несения военной службы, личных инициатив, выполнения поставленных задач, а также просил дать оценку своих действий в той или иной ситуации.Как отметил Дмитрий Лыгин, все вопросы были актуальные, некоторые достаточно непростые. «Что очень важно, вопросы, которые задавал эксперт, позволяют раскрыть человека, порядок его действий в той или иной ситуации, сделать выводы. Личное общение с профессионалом укрепило уверенность в том, что обучение даст возможность получить новые навыки и умения, что обязательно пригодится в дальнейшей работе. Уверен, что в программу отберут достойных», – подчеркнул ветеран.Напомним, региональная программа «Наши герои» создана по инициативе губернатора Романа Бусаргина по аналогии с федеральным проектом Президента России Владимира Путина «Время героев». По итогам тестирования участие в проекте «Наши герои» принимают 260 военнослужащих. Во время собеседования будут определены их компетенции, чтобы в дальнейшем подобрать наставников от потенциальных работодателей, в том числе по линиям муниципальной и государственной служб.