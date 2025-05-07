В Хвалынске стартовала «Линейка памяти»

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Юные повара из Хвалынска принимают активное участие в акциях Всероссийской общественной организации «Содружество выпускников детских домов «Дети всей страны», а также историко-патриотической акции «Линейка памяти».Об этом рассказал председатель Общественной палаты области, председатель регионального отделения ОГО Ассамблеи народов России Борис Шинчук. Напомним, под его руководством в школе-интернате Хвалынска реализуется образовательный проект, в рамках которого детей знакомят с русской кухней и учат поварскому искусству.Как отметил Борис Шинчук, цель предпраздничных акций - воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения, мотивация к изучению историко-культурного наследия, а также сохранение культурных и нравственных ценностей и духовного единства народов.«2025 год стал особенным для нашей страны: мы будем праздновать 80-летие Победы в Великой Отечественной и Второй мировой войнах. Кроме того, этот год объявлен Годом Защитника Отечества. В честь этих знаменательных событий Содружество запустило патриотические акции «Наследие Победы» и «Защитники Отечества». Эти инициативы призваны объединить всех, кто чтит память героев прошлого и гордится подвигами современных защитников Родины», - рассказал Борис Шинчук.Воспитанники присоединились к акциям, чтобы вместе сохранить историческую память, укрепить связь поколений и отдать дань уважения тем, кто защищал и защищает наше Отечество!Кроме того, юные повара поучаствовали в ежегодной патриотической акции «Лепестки Георгиевских лент...» - ими были созданы праздничные панно из шерсти, которые дети подарят родителям земляков-героев.