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Почетный гражданин поздравил саратовских участников проекта «Наши герои»

Новости
Почетный гражданин поздравил саратовских участников проекта «Наши герои»


Герой Советского Союза, почетный гражданин Саратова Сергей Филипченков поздравил ветеранов СВО - участников региональной кадровой программы «Наши герои».

«От всей души поздравляю всех саратовских воинов, успешно прошедших тестирование в проекте «Наши герои»! Ваша стойкость - будь то на передовой или во время испытаний - достойна высочайшего уважения. Особые слова благодарности организаторам за то, что по инициативе губернатора Романа Бусаргина продлили сроки тестирования для находящихся в зоне СВО. Это показывает, что ни один достойный защитник не остался без внимания», - отметил он.

А впереди следующий этап - собеседования.

«Пусть ваш боевой опыт, навыки и искренние устремления помогут найти дело по душе. Уверен: работодатели и органы власти, участвующие в проекте, получат не просто специалистов, а людей с беспримерной силой характера.

Горжусь, что Саратовская земля воспитывает таких героев. Вперед, к новым победам - теперь на гражданском фронте! Те же, кто не прошел, не останавливайтесь на достигнутом. Ваша служба Родине - это уже подвиг. Страна найдет способ поддержать каждого», - сказал Сергей Филипченков.