Саратовский «АСпром» открыл двери для участников программы «Открытая промышленность»

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Компания «АСпром» провела экскурсию для участников Всероссийской образовательной программы по развитию туризма «Открытая промышленность».Гостям продемонстрировали ключевые направления работы предприятия. В рамках экскурсии они посетили офисные отделы, конструкторский отдел, лабораторию робототехники и маркировки, электромонтажный участок и отдел сервисного обслуживания компрессоров.Завершилась экскурсия в корпоративной зоне отдыха, где сотрудники занимаются йогой, джиу-джитсу, а также играют в бильярд, настольный теннис и аэрофутбол.«Промышленный туризм — это важное направление для развития производственного потенциала региона. Подобные мероприятия позволяют не только познакомить молодых специалистов с работой предприятий, но и способствуют формированию кадрового резерва», — отметил министр Александр Марченко.