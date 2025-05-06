6 Мая 2025 ВТОРНИК
Новости
13:00 | 06 мая
Почетный гражданин поздравил саратовских участников проекта «Наши герои»
12:00 | 06 мая
Закупаемые препараты для пациентов с сахарным диабетом улучшат качество их жизни
11:00 | 06 мая
Саратовский «АСпром» открыл двери для участников программы «Открытая промышленность»
10:00 | 06 мая
В пятом сезоне Знание.Премия впервые пройдет региональный этап
09:05 | 06 мая
Театр хоровой музыки стал участником проекта «Музыка Великой Победы»
16:30 | 05 мая
Закупаемые препараты для пациентов с сахарным диабетом улучшат качество их жизни
10:00 | 05 мая
Определены финалисты региональной олимпиады «Умницы и умники Земли Саратовской»
09:09 | 05 мая
Минтранс напоминает правила провоза багажа и животных в транспорте
14:32 | 03 мая
Саратовцы надеются, что новые трамваи станут основным видом городского транспорта
12:20 | 01 мая
Открылось рабочее движение скоростного трамвая
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

Саратовский «АСпром» открыл двери для участников программы «Открытая промышленность»

Новости
Саратовский «АСпром» открыл двери для участников программы «Открытая промышленность»


Компания «АСпром» провела экскурсию для участников Всероссийской образовательной программы по развитию туризма «Открытая промышленность».

Гостям продемонстрировали ключевые направления работы предприятия. В рамках экскурсии они посетили офисные отделы, конструкторский отдел, лабораторию робототехники и маркировки, электромонтажный участок и отдел сервисного обслуживания компрессоров.

Завершилась экскурсия в корпоративной зоне отдыха, где сотрудники занимаются йогой, джиу-джитсу, а также играют в бильярд, настольный теннис и аэрофутбол.

«Промышленный туризм — это важное направление для развития производственного потенциала региона. Подобные мероприятия позволяют не только познакомить молодых специалистов с работой предприятий, но и способствуют формированию кадрового резерва», — отметил министр Александр Марченко.