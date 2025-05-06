В пятом сезоне Знание.Премия впервые пройдет региональный этап

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Российское общество «Знание» запустило пятый сезон главной просветительской награды страны Знание.Премия. Заявки принимаются до сентября 2025 года на официальном сайте. Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2024–2025 годах.Главное нововведение пятого сезона – региональный этап, благодаря которому на местном уровне будут отмечены просветители и проекты, оказавшие значительное влияние на развитие просвещения в своем регионе.Подать заявки можно в 18 номинациях, включая пять новых. Так, специально к Году защитника Отечества, объявленному в 2025 году указом Президента РФ Владимира Путина, была учреждена номинация «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Претендовать на звание лучшего в ней смогут те просветительские проекты и просветители, которые популяризуют подвиги защитников Отечества, героическое прошлое и настоящее нашей страны, а также содействуют сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма.В номинации «За вклад в сохранение традиционных ценностей» могут участвовать просветители и инициативы, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей, а также укрепление института семьи.Номинация «За вклад в просвещение в сфере «История и политика» учреждена для тех, кто освещает и анализирует исторические и политические процессы, а номинация «За вклад в просвещение в сфере «Обучение и наставничество» – для просветителей и проектов, создающих условия для передачи знаний, навыков и опыта между поколениями.Просветители из школ, вузов и учреждений среднего профессионального образования приглашаются подать заявки в номинацию «За просветительскую деятельность в образовательной организации».