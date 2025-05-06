В пятом сезоне Знание.Премия впервые пройдет региональный этап
Российское общество «Знание» запустило пятый сезон главной просветительской награды страны Знание.Премия. Заявки принимаются до сентября 2025 года на официальном сайте. Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2024–2025 годах.
Главное нововведение пятого сезона – региональный этап, благодаря которому на местном уровне будут отмечены просветители и проекты, оказавшие значительное влияние на развитие просвещения в своем регионе.
Подать заявки можно в 18 номинациях, включая пять новых. Так, специально к Году защитника Отечества, объявленному в 2025 году указом Президента РФ Владимира Путина, была учреждена номинация «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества». Претендовать на звание лучшего в ней смогут те просветительские проекты и просветители, которые популяризуют подвиги защитников Отечества, героическое прошлое и настоящее нашей страны, а также содействуют сохранению исторической памяти и воспитанию патриотизма.
В номинации «За вклад в сохранение традиционных ценностей» могут участвовать просветители и инициативы, направленные на сохранение и популяризацию традиционных ценностей, а также укрепление института семьи.
Номинация «За вклад в просвещение в сфере «История и политика» учреждена для тех, кто освещает и анализирует исторические и политические процессы, а номинация «За вклад в просвещение в сфере «Обучение и наставничество» – для просветителей и проектов, создающих условия для передачи знаний, навыков и опыта между поколениями.
Просветители из школ, вузов и учреждений среднего профессионального образования приглашаются подать заявки в номинацию «За просветительскую деятельность в образовательной организации».