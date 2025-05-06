Театр хоровой музыки стал участником проекта «Музыка Великой Победы»

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4 мая в зале Волгоградской филармонии состоялся масштабный музыкальный проект «Музыка Великой Победы». Он подготовлен при поддержке Министерства культуры РФ в сотрудничестве с Московской филармонией в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны».На сцене выступили прославленные хоровые коллективы и симфонические оркестры.Театр хоровой музыки Саратовской областной филармонии имени А.Шнитке принял участие в этом торжественном концерте в рамках проекта «Музыка Великой Победы». Художественный руководитель и главный дирижёр — Людмила Лицова.«Торжественный концерт хоровой и симфонической музыки, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и объявленному Президентом Владимиром Путиным Году защитника Отечества, стал своеобразным гимном Победе, свет которой во имя подвига тех, кто отдал свою жизнь в борьбе с фашизмом, обязаны пронести последующие поколения», - отметили организаторы.