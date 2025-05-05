Определены финалисты региональной олимпиады «Умницы и умники Земли Саратовской»

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В Лицее-интернате 64 состоялся полуфинал региональной гуманитарной олимпиады школьников «Умницы и умники Земли Саратовской». Ребята прошли два заочных тура, где представили эссе и видеоролики о вкладе земляков в Победу на русском и иностранном языках. По итогам отборочных этапов в полуфинал прошли 42 лучших десятиклассника из разных уголков Саратовской области.В полуфинале олимпиады, в практическом туре, школьники соревновались в трех группах, каждая из которых состояла из трех команд. Вопросы охватывали широкий спектр тем, связанных с историей Великой Отечественной войны: начало войны, героизм саратовцев, подвиги Героев Советского Союза, создание женских авиационных полков и патриотические инициативы жителей Саратовской области. За точные и развернутые ответы участники получали тематические медали и ордена, специально разработанные организаторами олимпиады.В финале, который состоится 19 мая, участники встретятся с Юрием Вяземским, автором и ведущим программы «Умницы и умники».