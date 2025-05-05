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Минтранс напоминает правила провоза багажа и животных в транспорте

Новости

В преддверии сезона отпусков напоминаем правила провоза животных, багажа и ручной клади в транспорте.



Пассажир имеет право провозить с собой бесплатно одну ручную кладь, длина, ширина и высота которой в сумме не превышают 120 сантиметров. Перевозчик вправе устанавливать нормы перевозки багажа, провоза ручной клади, в том числе бесплатно, большего размера или в большем количестве, чем это предусмотрено законом. Также перевозчик может и отказать пассажиру в провозе ручной клади, если ее размещение в транспортном средстве будет препятствовать входу и выходу пассажиров в транспортное средство.

Провоз велосипедов, за исключением складных, в пригородных поездах платный. Оформить билет на провоз велосипеда можно в пригородной кассе и в терминалах самообслуживания.

Провозить мелких животных следует в переноске, которая приравнивается к ручной клади. Допускается перевозка мелких собак без тары в намордниках и на поводке, перевозка кошек осуществляется под наблюдением их владельцев или сопровождающих. Крупные собаки должны быть в наморднике и на поводке. Стоимость провоза животных в пригородных поездах не превышает 25% от стоимости проезда взрослого пассажира по аналогичному маршруту.

Плата за перевозку собак-поводырей для инвалидов не взимается и перевозочные документы не оформляются. Такая собака должна иметь ошейник, намордник и находиться у ног пассажира, которого она сопровождает.

Стоит помнить главное правило провоза крупногабаритного груза в автобусах и электричках: перевозимый багаж не должен пачкать окружающих или препятствовать их входу и выходу из автобуса. Перед входом в автобус рекомендуем сложить велосипед или снять одно колесо, либо воспользоваться чехлом.

Перед путешествием рекомендуем заблаговременно уточнить требования компании-перевозчика по провозу животных и крупногабаритного или негабаритного багажа. У разных перевозчиков – разные условия и требования, и в случае их невыполнения пассажиру могут отказать в провозе животного в салоне.