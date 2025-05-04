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Саратовцы надеются, что новые трамваи станут основным видом городского транспорта

Новости
Саратовцы надеются, что новые трамваи станут основным видом городского транспорта


Для перевозки пассажиров на реконструированных трамвайных маршрутах № 9 и № 8 задействованы новые трамваи "Богатырь-М".

Жители Саратова отмечают важность возобновления трамвайного сообщения, которое произошло в день празднования Первомая.

Саратовцы надеются, что новые трамваи станут основным видом городского транспорта

"Для Пролетарских посёлков, района политехнического института и 3-й Советской больницы трамвай был важным, жизненно необходимым транспортом. И то, что сейчас мы получили новую линию, новые вагоны - всё это радует душу. И надеюсь, что этот транспорт станет основным, каким он был всегда, много десятилетий", - высказал свою точку зрения горожанин Дмитрий Пономарёв.

Напомним, с 1 по 9 мая на трамваях № 8, 9 и 10 проезд бесплатный. С 10 мая стоимость проезда составит 30 рублей при оплате наличными и 27 рублей - по карте.