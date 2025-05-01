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В Лысогорской районной больнице отремонтируют пищеблок

Новости
В Лысогорской районной больнице отремонтируют пищеблок


В структуру лечебного учреждения входит многопрофильный стационар на 61 круглосуточную койку. Питание пациентов стационара обеспечивается специалистами пищеблока районной больницы

Здание пищеблока было введено в строй в 1978 году, с тех пор оно капитально ни разу не ремонтировалось, проводились только поддерживающие мероприятия. В ходе запланированного ремонта заменят все коммуникации, кровлю, деревянные окна и двери, отремонтируют внутренние помещения, систему вентиляции, фасад. Закупят новое оборудование.

«Питание в больнице – это тоже лечение. Оно имеет большое значение не только для поддержания сил, но и как действенное лечебное средство. При любом заболевании пищевой рацион оказывает определенное воздействие, а в ряде случаев напрямую влияет на течение и исход болезни. Также немаловажно и то, в каких условиях приготовлена пища. После произведенного ремонта и закупки современного оборудования, безусловно, улучшится и качество питания. С нетерпением ждем начала ремонта», – рассказал главный врач районной больницы Людмила Ситенкова

Напомним, что выделение 10 млн рублей на ремонт этого подразделения больницы инициировал губернатор Роман Бусаргин.