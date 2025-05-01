«Мой цветущий май»: праздник Весны и Труда встречают в социозащитных учреждениях области

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Первое мая - праздник Весны и Труда, символ весеннего обновления, единства всех, кто знает цену труду.К этому дню готовились во всех социозащитных учреждениях области – проводили уборку территорий, творческие мастер-классы, украшали учреждения первомайской символикой, организовывали поздравления и концерты, участвовали в праздничных акциях.Так, социальные работники центра социального обслуживания населения Дергачевского района в поселке Первомайский организовали праздничное мероприятие под лозунгом «Трудящиеся всего мира, объединяйтесь!». Участники пели песни о труде и делились историями из своей трудовой жизни.Как и многие другие, коллективы центров социального обслуживания Калининского и Краснокутского районов присоединились к профсоюзной акции «Первомайский топоним». Сотрудники собрали все упоминания о первомае – названия улиц, населенных пунктов, - и сделали памятные фото с табличками.Накануне праздника Весны и Труда в Энгельсском доме-интернате состоялся флэш-моб. В праздничном шествии приняли участие сотрудники и проживающие, в том числе маломобильные, передвигающиеся на колясках.А в Адоевщинском доме-интернате прошел мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки «Мой цветущий май». После небольшой беседы об истории праздника, участники сделали красивые открытки, чтобы подарить их родным и знакомым.«Все первомайские мероприятия направлены на воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, проявление солидарности всех трудящихся. В эти дни не только мы украшаем учреждения флагами и воздушными шарами, даже краски природы становятся ярче и разнообразнее», - прокомментировали социальные работники учреждения.