1 Мая 2025 ЧЕТВЕРГ
Новости
18:00 | 30 апреля
«Мой цветущий май»: праздник Весны и Труда встречают в социозащитных учреждениях области
17:30 | 30 апреля
В Лысогорской районной больнице отремонтируют пищеблок
17:00 | 30 апреля
В Саратовской области в «Саду памяти» высадили 2 тысячи юных сосен
16:18 | 30 апреля
Саратовская область – в топ-20 регионов по внедрению платформы обратной связи
16:00 | 30 апреля
Кубок чемпионов по плаванию принес спортсменам школы «РиФ» очередные награды
14:30 | 30 апреля
Саратовский боец участвует в региональной кадровой программе «Наши Герои»
13:30 | 30 апреля
В Саратове у лагеря «Березка» на Кумысной поляне высадили крымскую сосну и рябину
13:00 | 30 апреля
Продолжается масштабная реконструкция терапевтического корпуса Петровской районной больницы
12:35 | 30 апреля
В школах и колледжах региона проходят антитеррористические учения
09:52 | 30 апреля
В ТЮЗе расскажут о работе театра в годы войны
Михаил Орлов, министр образования Саратовской области: «Нам остается одно - оправдать все вложения в отрасль знаниями учеников»
Подробнее
Алексей Захаров: Люди с Донбасса поразили своей скромностью и желанием помогать
Подробнее
Книжные новинки:Татьяна Товаровская «Английские истории: сборник»
Подробнее
Пять бесконечно страстных жар-птиц: в Саратовском театре драмы состоялась еще одна премьера
Подробнее
В Год культурного наследия в Саратове состоится фольклорный фестиваль "Казачьи забавы"
Подробнее
В Саратове прошёл митинг-концерт "Добро пожаловать Домой!"
Подробнее
Саратовские мобилизованные получат единовременную выплату в размере 50 тысяч рублей
Подробнее
Асфальт с ароматом клубники и дороги из камня – саратовские дорожники вернулись с международной выставки
Подробнее
В Саратове появился новый символ культурного наследия
Подробнее

«Мой цветущий май»: праздник Весны и Труда встречают в социозащитных учреждениях области

Новости
«Мой цветущий май»: праздник Весны и Труда встречают в социозащитных учреждениях области


Первое мая - праздник Весны и Труда, символ весеннего обновления, единства всех, кто знает цену труду.

К этому дню готовились во всех социозащитных учреждениях области – проводили уборку территорий, творческие мастер-классы, украшали учреждения первомайской символикой, организовывали поздравления и концерты, участвовали в праздничных акциях.

Так, социальные работники центра социального обслуживания населения Дергачевского района в поселке Первомайский организовали праздничное мероприятие под лозунгом «Трудящиеся всего мира, объединяйтесь!». Участники пели песни о труде и делились историями из своей трудовой жизни.

Как и многие другие, коллективы центров социального обслуживания Калининского и Краснокутского районов присоединились к профсоюзной акции «Первомайский топоним». Сотрудники собрали все упоминания о первомае – названия улиц, населенных пунктов, - и сделали памятные фото с табличками.

Накануне праздника Весны и Труда в Энгельсском доме-интернате состоялся флэш-моб. В праздничном шествии приняли участие сотрудники и проживающие, в том числе маломобильные, передвигающиеся на колясках.

А в Адоевщинском доме-интернате прошел мастер-класс по изготовлению поздравительной открытки «Мой цветущий май». После небольшой беседы об истории праздника, участники сделали красивые открытки, чтобы подарить их родным и знакомым.

«Все первомайские мероприятия направлены на воспитание чувства патриотизма, любви к Родине, проявление солидарности всех трудящихся. В эти дни не только мы украшаем учреждения флагами и воздушными шарами, даже краски природы становятся ярче и разнообразнее», - прокомментировали социальные работники учреждения.