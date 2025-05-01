В Саратовской области в «Саду памяти» высадили 2 тысячи юных сосен

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Сегодня вблизи села Вязовка Базарно-Карабулакского района состоялось центральное мероприятие международной акции «Сад памяти».Главная цель акции – создание зеленых памятников каждому, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.«Акция проходит уже в шестой раз, в этот юбилейный год 80-летия Победы, она имеет особое значение. Все районы области присоединятся к ее проведению. Все лесопосадочные работы весны текущего года на территории лесного фонда будут к ней приурочены. В этом году планируется посадить около 8 миллионов деревьев», - сказал, предваряя мероприятие, министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.«Я решила принять участие в акции, потому что у меня прадедушка Борис участвовал в Великой Отечественной войне. Таким образом я отдаю дань памяти его подвигу. Спасибо ему большое», - рассказала студентка Вавиловского университета Анастасия Красуцкая.На площади 5 тысяч квадратных метров высадили 2 тысячи сеянцев сосны.В прошлом году акцию поддержали свыше 5 тысяч жителей области, а всего за 5 лет к ней присоединилось более 35 тысяч человек.«Очень приятно, что в этом патриотическом мероприятии принимает активное участие молодежь. Мы вместе делаем очень благородное и важное дело. Желаю всем участникам хорошего настроения, положительных эмоций, и чтобы все посаженные сегодня сеянцы прижились и успешно росли. Спасибо всем, кто участвовал в акции», - поблагодарил участников министр.Напомним, акция «Сада памяти» проводится в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.