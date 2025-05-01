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Саратовская область – в топ-20 регионов по внедрению платформы обратной связи

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Такие данные опубликовало Минцифры РФ по итогам исследования за первый квартал текущего года.


Саратовская область набрала 470 баллов и разделила 13-е место с Мурманской и Нижегородской областями.

Лидерами рейтинга стали Ханты-Мансийский автономный округ (600 баллов), Калужская и Ростовская области (по 585 баллов), Ленинградская область (565 баллов), Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ (по 555 баллов). Аутсайдеры - Забайкальский край (190 баллов), Ингушетия (185 баллов), Томская область (155 баллов), Тыва (105 баллов) и Чукотский автономный округ (50 баллов).

Всего в рейтинге 51 место.

Отметим, что при составлении рейтинга учитывались 23 показателя, в том числе активность внедрения платформы, своевременность и качество решения проблем, уровень удовлетворённости жителей ответами, проведение общественных голосований и публичных слушаний.

Всего по стране за первый квартал 2025 года в платформу обратной связи направили свыше 1,6 млн. обращений и сообщений граждан, что на 30% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них более 1,3 млн рассмотрели в регионах.

В Саратовской области к Платформе обратной связи подключены все исполнительные органы, органы местного самоуправления и подведомственные им организации.

Все органы и организации на своих официальных страницах разместили виджеты сообщений и голосований.

За отчетный период 100% сообщений и обращений были рассмотрены в регламентный срок.