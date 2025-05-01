Кубок чемпионов по плаванию принес спортсменам школы «РиФ» очередные награды

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В Дзержинске Нижегородской области завершился Кубок чемпионов по плаванию спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.Около 60 спортсменов страны из 23 субъектов, в числе которых победители и призеры Паралимпийских игр, продемонстрировали на стартах свои навыки и мастерство.Итоги турнира подводились по сумме очков IPS (Международного паралимпийского комитета), набранных каждым участником на трех дистанциях – 50 и 100 метров вольным стилем плюс одна дистанция по выбору.Воспитанники спортивно-адаптивной школы «РиФ» вернулись с соревнований с заслуженными наградами.Мастер спорта России Мира Ларионова заняла 1 место. Заслуженный мастер спорта России Денис Тарасов - 3 место. Мастер спорта России Олеся Губарева - 3 место.Андрей Мельников, Мира Ларионова и Олеся Губарева в составе команды Приволжского федерального округа выиграли «золото» в комбинированной смешанной эстафете 4×50 метров.Подготовили спортсменов тренеры Светлана Борисовская, Галина Ширшова, Татьяна Шумилова, Галина Серебрякова.