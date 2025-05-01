Саратовский боец участвует в региональной кадровой программе «Наши Герои»

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В Саратовской области продолжается реализация региональной кадровой программы «Наши Герои». Одной из участниц проекта стала участница специальной военной операции, прапорщик, техник бронетанковой службы.За мужество и боевые заслуги участницу СВО наградили медалями Жукова, Суворова и «За боевые отличия».«За ленточкой неважно, кто ты: мужчина или женщина. Мы все бойцы. Здесь важны взаимопомощь, взаимовыручка, принятие верных решений и стратегия. После победы эти качества пригодятся для служения Родине на мирном поприще. Программа «Наши герои» – отличная инициатива, которая даст новые возможности бойцам», – подчеркнула девушка.Как ранее сообщил губернатор Роман Бусаргин, основной и резервный этапы тестирования прошли 260 военнослужащих. Среди них – добровольцы, заключившие контракт, кадровые военные, ушедшие на СВО из запаса, и мобилизованные.Следующим этапом проекта станет онлайн-собеседование с экспертами РАНХиГС, после которого прошедшим конкурсный отбор подберут кураторов из числа потенциальных работодателей, представителей органов исполнительной и муниципальной власти.