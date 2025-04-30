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В Саратове у лагеря «Березка» на Кумысной поляне высадили крымскую сосну и рябину

Новости
В Саратове у лагеря «Березка» на Кумысной поляне высадили крымскую сосну и рябину


Памятник природы пополнился 1500 юными деревцами – крымской сосной и рябиной.

«Сеянцы высадил коллектив экологически ответственного предприятия, продолжив посадки прошлых лет вблизи детского лагеря «Березка». Посадки заняли 1 га, как и в 2024 году», - рассказал директор парка Алексей Мамонов.

Акция прошла в рамках международной инициативы «Сад Памяти», приуроченной в этом году к 80-летию Великой Победы. Акция реализуется в рамках национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие».

Экологически ответственный бизнес в рамках корпоративного проекта энергосбытовой компании «Каждое дерево на счету» включился в реализацию посадки, получив сеянцы от специалистов министерства природных ресурсов и экологии Саратовской области и лесничества Кумысной поляны.

«Замечательно, что в посадках участвуют трудовые коллективы. Это уже становится доброй традицией, направленной на сохранение памяти о погибших в годы Великой Отечественной войны, а также повышает лесистость региона», - считает директор лесопарка.