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Продолжается масштабная реконструкция терапевтического корпуса Петровской районной больницы

Новости
Продолжается масштабная реконструкция терапевтического корпуса Петровской районной больницы


В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения нацпроекта «Здравоохранение», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным, активно ведутся ремонтные работы на третьем и четвёртом этажах терапии районной больницы. На ремонтные работы выделено свыше 93 млн рублей. Здание больницы ввели в эксплуатацию в 1989 году, и более тридцати лет в корпусе не проводились серьёзные ремонтные работы.

«Ремонт здания давно назрел — десятилетия прошли с тех пор, как корпус видел обновление. Теперь благодаря федеральному проекту эта ситуация изменится кардинально. Да, конечно, строительство приносит определённые неудобства, но мы сделали всё возможное, чтобы минимизировать их влияние на пациентов. Все наши службы работают в штатном режиме, обеспечивая полноценную медицинскую помощь жителям нашего района. Мы искренне признательны нашим пациентам за понимание и терпение. Впереди нас ждёт ещё немало значимых шагов, нацеленных исключительно на повышение комфорта и эффективности лечения жителей», - рассказала главный врач Галина Вольф.

Действующая программа модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта была рассчитана до 2025 года, однако решением Президента России Владимира Путина она будет продолжена до 2030 в рамках нового национального проекта «Продолжительная и активная жизнь»