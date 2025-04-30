30 апреля 2025 СРЕДА
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13:30 | 30 апреля
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13:00 | 30 апреля
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12:35 | 30 апреля
В школах и колледжах региона проходят антитеррористические учения
09:52 | 30 апреля
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15:05 | 28 апреля
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В школах и колледжах региона проходят антитеррористические учения

Новости
Сегодня в школах и учреждениях среднего профессионального образования области проходят Всероссийские учения по действиям сотрудников охраны, обучающихся, работников при захвате заложников и срабатывании на территории объекта взрывного устройства.


Главная задача учения - обеспечить психологическую готовность к действиям в условиях кризиса, проверить работоспособность систем оповещения и эффективность порядка оповещения без применения громкоговорящих систем, отработать взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.

Всероссийское антитеррористическое учение организовано Минпросвещения России совместно с МЧС России, МВД России, Росгвардией и Рособрнадзором.