В школах и колледжах региона проходят антитеррористические учения
Сегодня в школах и учреждениях среднего профессионального образования области проходят Всероссийские учения по действиям сотрудников охраны, обучающихся, работников при захвате заложников и срабатывании на территории объекта взрывного устройства.
Главная задача учения - обеспечить психологическую готовность к действиям в условиях кризиса, проверить работоспособность систем оповещения и эффективность порядка оповещения без применения громкоговорящих систем, отработать взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.
Всероссийское антитеррористическое учение организовано Минпросвещения России совместно с МЧС России, МВД России, Росгвардией и Рособрнадзором.
Главная задача учения - обеспечить психологическую готовность к действиям в условиях кризиса, проверить работоспособность систем оповещения и эффективность порядка оповещения без применения громкоговорящих систем, отработать взаимодействие с оперативными службами и антитеррористическими комиссиями.
Всероссийское антитеррористическое учение организовано Минпросвещения России совместно с МЧС России, МВД России, Росгвардией и Рособрнадзором.