В ТЮЗе расскажут о работе театра в годы войны

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Сегодня, 30 апреля, в 14.00 состоится первая открытая лекция «Искусство в годы войны: театр как способ укрепления духа, мужества, патриотизма и веры в Победу» в рамках культурно-просветительского проекта «Сквозь время. Память места», поддержанного Президентским фондом культурных инициатив.С ухудшением обстановки на фронте, в 1941 году в здании ТЮЗа размещается эвакуированный в Саратов МХАТ. Сохранившиеся документальные материалы и фотографии актеров того периода дают возможность подробнее познакомиться с театральной жизнь в первые месяцы войны.Начальник отдела документально-театрального архива ТЮЗа им.Ю.П.Киселева Александр Экгарт расскажет о работе театра в военные годы, об актерах, работавших в ТЮЗе, о воспоминаниях Народной артистки СССР Софьи Пилявской, в которых подробно представлена жизнь и работа эвакуированного в Саратов театра.Вход свободный.