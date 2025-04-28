Более 100 участников СВО и их близких получили бесплатную юридическую помощь

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В Саратовской области продолжает свою работу система бесплатной юридической помощи. Об этом сегодня рассказали в областном министерстве труда и социальной защиты.Консультации адвокатов на безвозмездной основе могут получить граждане с невысоким уровнем дохода, родители, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, законные представители детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Кроме того, бесплатная юридическая помощь оказывается участникам специальной военной операции и членам их семей.Так, с начала этого года юридическую помощь получили более 100 участников СВО и членов их семей.Обратившиеся граждане чаще всего нуждаются в юридическом сопровождении в самых разных жизненных ситуациях. К таким услугам относится оказание устных и письменных консультаций, составление правовых документов. Кроме того, при возникновении необходимости адвокаты представляют интересы в различных инстанциях в случаях, предусмотренных законодательством.Напоминаем, списки адвокатов, участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи на территории региона, размещены на сайте минтруда (https://clck.ru/34u4J9). С полным перечнем категорий граждан, имеющих право на получение бесплатной юридической помощи, также можно ознакомиться на сайте (https://clck.ru/ek5mY).По вопросам порядка и условий оказания бесплатной юридической помощи можно также обратиться по телефону: 8(845-2) 65-34-36 или в органы социальной защиты населения по месту жительства.