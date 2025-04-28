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Мастера и художники смогут представить свои изделия на Всероссийском фестивале «Палитра ремесел»

Новости
Мастера и художники смогут представить свои изделия на Всероссийском фестивале «Палитра ремесел»


Палата ремесел Саратовской области открыла прием заявок на VIII Всероссийский фестиваль народных мастеров и художников «Палитра ремесел», который пройдет в Саратове с 15 по 17 августа.

Мероприятие проводится при поддержке министерства экономического развития и ТПП региона в рамках федерального проекта «Малое и среднее предпринимательство», который входит в национальный проект Президента Владимира Путина «Эффективная и конкурентная экономика».

Арт-ярмарка и творческие площадки фестиваля в этом году будут расположены на ул. Волжской и проспекте им. Петра Столыпина.

В задачи фестиваля входит сохранение и развитие традиционной народной культуры, помощь ремесленникам в реализации и продвижении товаров, повышение интереса мастеров к предпринимательству, развитие туризма и межрегионального сотрудничества.

К участию приглашаются мастера и художники - физические лица, индивидуальные предприниматели, самозанятые граждане, организации, занимающиеся производством изделий народных художественных промыслов.

Заявки принимаются до 1 июля на сайте: https://palitraremesel.ru/%20uchastnikam/.

В прошлом году в фестивале приняли участие более 500 ремесленников и художников из 28 регионов России. Работу арт-ярмарки и других площадок посетили более 25 тыс. человек, онлайн к мероприятию присоединились порядка 6 тыс. пользователей. Прошло более 250 мастер-классов для взрослых и детей. С 2019 года «Палитра ремесел» участвует в Международной премии Russian Event Awards . Саратовский фестиваль становился обладателем гран-при, призовых мест и специальных поощрений. В 2024 году он занял II место в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных художественных промыслов и ремесел», представлен в электронном сборнике «Россия событийная-2025».