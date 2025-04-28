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Одно из старейших хирургических отделений области и травмпункт капитально отремонтируют

Новости
Одно из старейших хирургических отделений области и травмпункт капитально отремонтируют


На минувшей неделе депутаты областной думы одобрили инициативу губернатора Романа Бусаргина о выделении 33 млн рублей на капитальный ремонт отделения гнойной хирургии и травмпункта в одном из самых загруженных учреждений Саратова – 6-й городской клинической больницы.

Хирургическое отделение больницы для пациентов с гнойной патологией расположено в корпусе, построенном в 50-х годах прошлого века и остро нуждается в проведении капитального ремонта и реконструкции. Зданию травмпункта больницы требуется усиление строительных конструкций, а внутренним помещениям – ремонт.

«Эти подразделения больницы загружены круглогодично 24/7, в гнойной хирургии за год получают квалифицированную хирургическую помощь более трех тысяч жителей города Саратова и области, оперируются – более двух тысяч. Травматологический пункт принимает за год более 45 тысяч пациентов.

Проектно-сметная документация ремонта хирургии включает мероприятия по приведению всех помещений в соответствие с современными санитарными нормами, в том числе. Планируется организовать обособленный операционный блок, оборудованный приточно-вытяжной вентиляцией. Предполагается создать условия доступности для маломобильных групп пациентов. В ходе ремонтных работ произведут капитальные работы по доукреплению здания травмпункта, устройство отмостки, ремонт фасадной части здания. Отделения безусловно преобразятся после запланированных работ. Станут комфортные условия размещения для пациентов в палатах на 2-4 человек», - рассказала главный врач больницы Наталья Бакал.