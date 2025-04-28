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Сергей Овсянников назвал мудрым решение продлить тестирование на программу «Наши герои»

Новости
Сергей Овсянников назвал мудрым решение продлить тестирование на программу «Наши герои»


Председатель Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Овсянников высказался о программе «Наши герои».

Как отметил общественник, выделение 30,2 миллиона рублей на реализацию программы «Наши герои» - «это не просто цифры в бюджете, а важный шаг к поддержке тех, кто сегодня защищает нашу Родину».

«Эта программа предоставляет участникам специальной военной операции реальную возможность реализовать свои потенциалы и навыки, что крайне важно для их дальнейшей жизни и интеграции в общество.

Я полностью поддерживаю эту инициативу губернатора области Романа Викторовича Бусаргина, так как она направлена на помощь нашим героям, которые, рискуя жизнью, выполняют свой долг. Важно, что программа учитывает потребности бойцов и предлагает им необходимые ресурсы для обучения и профессиональной подготовки.

Также хочу отметить мудрое и своевременное решение о продлении резервного периода для тестирования. Мы понимаем, что у бойцов в зоне СВО не всегда есть возможность оперативно решать бюрократические вопросы, и наша обязанность - создать для них максимально комфортные условия. Это позволит им сосредоточиться на выполнении своих задач, зная, что их будущее и возможности для развития находятся под надежной защитой.

Поддержка участников спецоперации - это не только долг, но и наша общая ответственность перед теми, кто отдает свои силы и здоровье ради безопасности нашей страны. Уверен, что такие инициативы помогут создать более благоприятные условия для наших героев и их семей», - подчеркнул Сергей Овсянников.

Напомним, региональный проект «Наши герои» разработан по аналогии с федеральной программой президента Владимира Путина «Время героев». В начале апреля в Саратовской области началось тестирование участников программы.