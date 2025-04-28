Сергей Овсянников назвал мудрым решение продлить тестирование на программу «Наши герои»

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Председатель Саратовской областной организации Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Сергей Овсянников высказался о программе «Наши герои».Как отметил общественник, выделение 30,2 миллиона рублей на реализацию программы «Наши герои» - «это не просто цифры в бюджете, а важный шаг к поддержке тех, кто сегодня защищает нашу Родину».«Эта программа предоставляет участникам специальной военной операции реальную возможность реализовать свои потенциалы и навыки, что крайне важно для их дальнейшей жизни и интеграции в общество.Я полностью поддерживаю эту инициативу губернатора области Романа Викторовича Бусаргина, так как она направлена на помощь нашим героям, которые, рискуя жизнью, выполняют свой долг. Важно, что программа учитывает потребности бойцов и предлагает им необходимые ресурсы для обучения и профессиональной подготовки.Также хочу отметить мудрое и своевременное решение о продлении резервного периода для тестирования. Мы понимаем, что у бойцов в зоне СВО не всегда есть возможность оперативно решать бюрократические вопросы, и наша обязанность - создать для них максимально комфортные условия. Это позволит им сосредоточиться на выполнении своих задач, зная, что их будущее и возможности для развития находятся под надежной защитой.Поддержка участников спецоперации - это не только долг, но и наша общая ответственность перед теми, кто отдает свои силы и здоровье ради безопасности нашей страны. Уверен, что такие инициативы помогут создать более благоприятные условия для наших героев и их семей», - подчеркнул Сергей Овсянников.Напомним, региональный проект «Наши герои» разработан по аналогии с федеральной программой президента Владимира Путина «Время героев». В начале апреля в Саратовской области началось тестирование участников программы.