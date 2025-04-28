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Общественный совет обсудил региональную программу «Наши герои»

Новости
Общественный совет обсудил региональную программу «Наши герои»


В правительстве Саратовской области под председательством вице-губернатора Михаила Орлова состоялось заседание общественного совета, на котором обсудили ключевые вопросы реализации региональной программы для участников специальной военной операции «Наши герои».

Напомним, с инициативой данной программы выступил губернатор Роман Бусаргин. Она разработана по аналогии с федеральным проектом «Время героев», созданным по поручению президента Владимира Путина.

Участниками проекта «Наши герои» могут стать проживающие на территории Саратовской области граждане РФ с высшим образованием, имеющие опыт управленческой деятельности, без судимостей и не менее 6 месяцев участвовавшие в специальной военной операции. Бойцы смогут пройти дополнительное обучение и стажировку в различных организациях, в том числе в органах власти. Из числа участников проекта в дальнейшем будет сформирован кадровый резерв.

На сегодняшний день тестирование прошли 215 участников, 59 из них являются ветеранами. В связи с поступающими обращениями от бойцов, выполняющих задачи в зоне СВО, члены общественного совета поддержали решение губернатора о продлении сроков тестирования на 72 часа - с 26 апреля по 29 апреля. Участники программы будут определены в июне по результатам конкурсного отбора.

Директор Поволжского института управления имени Столыпина Виктор Чепляев проинформировал об основных направлениях образовательной программы, которая будет включать в себя: академический блок, управленческие мастерские, сопровождение личностно-профессионального развития, стажировки, а также гуманитарные, культурные, спортивные и патриотические треки.

Руководитель регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества» отметил, что программа востребована, в фонд поступали обращения от ветеранов специальной военной операции, желающих принять участие в этом важном проекте. На протяжении всего подготовительного этапа, по мере поступления информации, сотрудники филиала оказывали подопечным фонда всестороннюю поддержку: консультировали по условиям участия, критериям отбора, порядку проведения и другим аспектам программы.

Как подчеркнул Михаил Орлов, реализация программы на всех ее этапах находится на особом контроле губернатора Романа Бусаргина, все поставленные задачи должны быть выполнены в полном объеме.

«Программа «Наши герои» важна для региона, для наших защитников, которые своим трудом смогут внести значимый вклад в развитие малой родины. Бойцы смогут применить свои навыки и опыт, выступить с инициативами в различных отраслях», - отметил вице-губернатор.