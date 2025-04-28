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Многодетный отец получил медаль Суворова за десятки сбитых БПЛА

Новости
Многодетный отец получил медаль Суворова за десятки сбитых БПЛА


Участника специальной военной операции из поселка Тракторный Петровского района Саратовской области с позывным «Сталин»
наградили за боевые заслуги. Об этом сообщил глава Петровского района Максим Калядин.
Боец с позывным «Сталин» - замкомандира взвода 98-го полка с 2022 года. Служит в звании старшего сержанта. В декабре 2022 года на Запорожском направлении подразделение «Сталина» попало под вражеский артобстрел, это стало его боевым крещением. Затем мужчина с боевыми товарищами сбили десятки беспилотников противника, в том числе самолетного типа, эвакуировали раненых и спасли жизни сослуживцев.
В апреле прошлого года в семье военнослужащего произошло пополнение - родился третий ребенок.
В настоящее время саратовец прикрывает военных при подвозе продовольствия, а также сам доставляет бойцам продукты и воду.
Медалью Суворова «Сталина» наградили за отвагу при выполнении боевых задач с риском для жизни и успешное руководство подчиненными.