В Саратове начал работу межрегиональный семинар «Волжское казачество»

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В рамках торжественного открытия семинара с приветственным словом к его участникам обратились заместитель атамана Всероссийского казачьего общества Юрий Бабийчук и атаман Волжского войскового казачьего общества Константин Давитьян.Заведующий кафедрой теории и практики непрерывного казачьего образования Московского государственного университета технологий и управления имени К.Г. Разумовского Андрей Бакурадзе, выступающий на семинаре в качестве приглашенного спикера, рассказал о работе, которая ведется в Российской Федерации по развитию казачества, государственной стратегии развития казачества, сложившейся системе непрерывного казачьего образования. Он также представил отдельные практические занятия, которые запланированы в ходе форума.Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений области Светлана Зубрицкая проинформировала участников семинара о проводимой органами власти работе по созданию условий для осуществления казачьими обществами области деятельности по несению государственной гражданской службы, развитию региональной системы казачьего воспитания и образования, финансовой поддержке казачества в рамках регионального конкурса грантов для некоммерческих организаций.Атаман Окружного казачьего общества Саратовской области Андрей Фетисов рассказал участникам семинара о сложившихся практиках работы казачьих обществ на территории региона, акцентировав внимание на проводимой деятельности по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, участии казаков в специальной военной операции.В рамках семинара атаманы и представители казачьих обществ, образовательных учреждений и органов власти в течение двух дней будут обсуждать вопросы реализации Стратегии государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества до 2030 года. В рамках семинара запланированы обучающие мероприятия, обмен опытом работы казачьих обществ, практиками казачьего образования и воспитания.