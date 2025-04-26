Преподаватели и студенты-архитекторы готовы подключиться к детальной разработке проекта новой школы в Ленинском районе

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При этом историческую часть парка "Территория детства" сохранят и будут развивать, в том числе за счет дополнительного озеленения.Заведующий кафедрой «Архитектуры» Института урбанистики, архитектуры и строительства СГТУ имени Гагарина Ю.А. Сергей Дядченко изучил представленную концепцию.«На данный момент мы увидели предварительную визуализацию концепции школы. Конечно, в ходе разработки проекта возможны изменения, и это естественно. К этому процессу важно подходить с особенным вниманием, с учетом специфики района, его привязки к месту. Мы готовы оказать всю необходимую поддержку в этом важном деле. Двери Политеха, Института урбанистики архитектуры и строительства всегда открыты. Если потребуется какая-либо наша помощь в доработке итоговой концепции, дизайна архитектурных форм и решений, то мы, конечно, готовы подключиться - и в лице профессорско-преподавательского состава под руководством директора института урбанистики, архитектуры и строительства Александра Владимировича Страхова, и в лице самых талантливых студентов», - прокомментировал Сергей Дядченко.