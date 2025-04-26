В поселке Ровное состоялась Межмуниципальная Игра-викторина «Великая Победа», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.

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ООО «Возрождение», БФ «Хранители», АНО РДЦ «Волонтеры культуры», администрация Ровенского муниципального района Саратовской области реализовали проект: «Межмуниципальная Игра-викторина «Великая Победа».В рамках Проекта, 19 апреля на территории Ровенского муниципального района состоялся 2 тур Игры-викторины – на базе муниципальных учреждений культуры и образования, а также межмуниципальная финальная Игра – викторина в форме «Своя игра» среди победителей и призеров из муниципальных районов: Красноармейский, Ровенский, Энгельсский, МО «Город Саратов».В мероприятии приняли участие обучающиеся более 25 школ. Всего в мероприятиях приняли участие более 2000 человек.В программе мероприятий:Акция «Георгиевская лента» - благодарим за поддержку СРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»;Квест-викторина на базе Модельной библиотеки;Экскурсии в краеведческий музей и музей СВО;Концертная программа на площади р.п. Ровное;Акция «Письмо на фронт» от СРО ВОД «Волонтеры Победы» и Ресурсного добровольческого центра «Молодежь +»;Полевая кухня.Интерактивная программа на площади включила в себя:показательные выступления РОСГВАРДИИ;историческая реконструкция от военно-патриотического клуба «Последний рубеж»;Мастер-классы от аэроклуба имени Ю. А. Гагарина ДОСААФ России.После награждения Победителей Игры-викторины в РДК р.п. Ровное для гостей и жителей района состоялся концерт Вячеслава Малежика, заслуженного артиста России.Ведущим проекта выступил Всеволод Хаценко – руководитель Саратовского отделения ВОД «Волонтеры культуры».По итогу викторины 50 детей, 25-27 апреля, посетят Город-Герой Волгоград с целью знакомства с героическими местами, связанными с Победой в ВОв.Важно отметить, что Проект состоялся во многом благодаря благотворительной помощи предпринимательского сообщества региона. Средства, пожертвованные предпринимателями в БФ «Хранители», направлены на организацию культурной программы, трансфера; а также посещения Города-Героя Волгоград.Организаторы проекта благодарят партнеров: Министерство культуры Саратовской области, Саратовский областной музей краеведения; Саратовский филиал Российского общества «Знание»; Социальный фонд по Саратовской области; СРО ВОО «Молодая Гвардия Единой России»; военно-патриотический клуб «Последний рубеж»; ВОО «Русская мечта»; ВОД «Волонтеры культуры», Ресурсный добровольческий центр «Молодежь +»; Саратовскую областную организацию ветеранов; аэроклуб имени Ю. А. Гагарина ДОСААФ России.Особые слова благодарности выражаем Подразделениям полиции специального назначения РОСГВАРДИИ по Саратовской области СОБР "Волкодав" и ОМОН "Атлант", которые представили совместную работу по задержанию преступников на автотранспорте, перевозящих взрывчатые вещества и устройства и оказывающих вооруженное сопротивление, а также работу кинологической службы ОМОН "Атлант".Сотрудники данных подразделений неоднократно принимали участие в задержании опасных преступников, контртеррористической операции на Кавказе, а также в специальной военной операции на территории Украины. Многие из их них удостоены Государственных наград!Предоставляем Вашему вниманию фото-отчёт о ходе проведения Межмуниципальной Игры-викторины «Великая Победа», а также сообщаем, что более подробно расскажем о Финалистах викторины, о благотворителях и партнёрах в следующих публикациях.