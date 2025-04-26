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Муниципалитет не планирует продлевать аренду Городского парка им. Горького. 

Новости
Решение прокомментировал председатель комитета по управлению имуществом города Александр Серебряков:

«Один из крупнейших парков будет обслуживать муниципалитет. Содержать Городской парк им. Горького будет МБУ «Садово-парковое». Данная организация сейчас на достойном уровне обслуживает такие общественные территории, как Набережная, сквер имени М.М. Расковой и многие другие. Предприятие имеет необходимые ресурсы и готово развиваться, в том числе в сфере организации досуга на городских пространствах. 

Кроме того, такой шаг дает возможность не только улучшить содержание, но и рассматривать комплексное благоустройство территории. Приступить к решению вопросов, которые давно накопились по данной части.

Город готов выполнять обязанности по содержанию территории со всей ответственностью перед жителями. Тем более что со стороны федеральных и региональных властей мы получаем большую поддержку в решении вопросов благоустройства общественных территорий».