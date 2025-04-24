Саратовцев приглашают написать «Диктант Победы»

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25 апреля 2025 года пройдет Международная патриотическая акция «Диктант Победы». Организатором мероприятия выступает «Единая Россия».Центральной площадкой «Диктанта Победы» традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. На мероприятии выступят председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и победитель прошлогоднего «Диктанта» София Кучкина.В рамках мероприятии прозвучит специально написанная песня «Знать, чтобы помнить». Ее исполнит наш земляк – уроженец Балаково Денис Майданов, народная артистка РФ Лариса Долина, детский хор и хор Росгвардии.К акции присоединятся жители 89 иностранных государств. В этом году впервые в задания «Диктанта» вошли вопросы об истории СВО.Участникам «Диктанта Победы» предстоит ответить на 25 вопросов о Великой Отечественной войне за 45 минут. Тем, кто сделает это правильно и быстрее всех, вручат билеты на Парад Победы на Красной площади.В Саратовской области, которая лидирует по количеству площадок, к «Диктанту Победы» завтра присоединятся учащиеся школ региона. Зарегистрированные участники также напишут диктант на базе историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» и исторического парка «Россия – моя история».Принять участие в акции все желающие смогут и онлайн – на сайте диктантпобеды.рф