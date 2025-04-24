Саратовцев приглашают написать «Диктант Победы»
25 апреля 2025 года пройдет Международная патриотическая акция «Диктант Победы». Организатором мероприятия выступает «Единая Россия».
Центральной площадкой «Диктанта Победы» традиционно станет Музей Победы на Поклонной горе в Москве. На мероприятии выступят председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и победитель прошлогоднего «Диктанта» София Кучкина.
В рамках мероприятии прозвучит специально написанная песня «Знать, чтобы помнить». Ее исполнит наш земляк – уроженец Балаково Денис Майданов, народная артистка РФ Лариса Долина, детский хор и хор Росгвардии.
К акции присоединятся жители 89 иностранных государств. В этом году впервые в задания «Диктанта» вошли вопросы об истории СВО.
Участникам «Диктанта Победы» предстоит ответить на 25 вопросов о Великой Отечественной войне за 45 минут. Тем, кто сделает это правильно и быстрее всех, вручат билеты на Парад Победы на Красной площади.
В Саратовской области, которая лидирует по количеству площадок, к «Диктанту Победы» завтра присоединятся учащиеся школ региона. Зарегистрированные участники также напишут диктант на базе историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» и исторического парка «Россия – моя история».
Принять участие в акции все желающие смогут и онлайн – на сайте диктантпобеды.рф