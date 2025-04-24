Водоёмы Фёдоровского района наполнят через Ерусланский водоканал

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- При поддержке губернатора области Романа Викторовича Бусаргина в весенне-летний период 2025 года в целях недопущения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением функционирования систем жизнеобеспечения населения, для хозяйственно-бытовых нужд сельских поселений Ершовским филиалом ФГБУ «Саратовмелиоводхоз» будет производиться закачка воды в 5 водоемов района через Ерусланский водоканал в объеме 0,5 млн куб. м, - прокомментировал начальник управления экономического развития Федоровского муниципального района Николай Кубаев.Помимо этого, в районе успешно реализуются проекты программы поддержки местных инициатив в части замены и реконструкции водопроводных сетей, муниципальная программа улучшения водоснабжения жителей Мокроуса, которые найдут своё продолжение в текущем году.В 2024 году в рамках региональной программы по водообеспечению жителей сельских поселений проведена масштабная работа по модернизации систем водоснабжения: обновили более 22 км водопроводной сети на сумму более 31,7 млн рублей. Как следствие, уменьшилось число порывов водопроводов и время прекращения подачи воды на период ремонтных работ.Теперь есть все основания полагать, что в летний период перебоев с водоснабжением населения района не будет.