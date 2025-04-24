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Депутаты Саратовской областной Думы побывали в новом онкоцентре

Новости
Депутаты Саратовской областной Думы побывали в новом онкоцентре


Для собравшихся парламентариев главный врач Борис Мейлах и его заместители показали оборудование, установленное в диспансере, рассказали о его назначении, провели по отделениям, продемонстрировали возможности операционного блока.


Депутаты Саратовской областной Думы побывали в новом онкоцентре

Уникальность нового центра, который построен благодаря поддержке Председателя Государственной Думы РФ Вячеслава Володина, заключается в том, что в нем собраны все самые современные методы диагностики и лечения. Открыто новое онкоурологическое отделение, а новый раздел в хирургии лечебного учреждения - рентгеноинвазивная хирургия, которая позволит с  помощью ангиографа проводить малоинвазивные диагностические и лечебные операции под рентгенологическим и ультразвуковым контролем.

Здесь установлено оборудование, которого на сегодняшний день не было ни в одной государственной клинике региона, например, магнитно-резонансный томограф с функцией исследования молочных желез.


Депутаты Саратовской областной Думы побывали в новом онкоцентре

Гостям показали и комфортные палаты для пациентов и гостиницу для жителей из отдаленных районов.

В ходе экскурсии главный врач Борис Мейлах поделился, что вчера в онкологическом центре произошло знаковое событие для области.

«Мы вчера приступили к выполнению операций и, конечно, планируем максимально увеличивать количество операций, в том числе и высокотехнологичных. Это было волнительно -  новые помещения, новое оборудование, но все работает безукоризненно. Современные условия и оснащение позволяют объединить все существующие онкологические мощности и значительно улучшить качество оказываемой медицинской помощи, а главное - эффективность лечения. Безусловно, это новые горизонты оказания онкопомощи в области», - подчеркнул Борис Львович