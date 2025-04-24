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В Саратовской области уровень безработицы находится на историческом минимуме

Новости
В Саратовской области уровень безработицы находится на историческом минимуме


О ситуации на рынке труда Саратовской области рассказал сегодня на заседании Правительства области министр труда и социальной защиты Денис Давыдов.

На учете в кадровых центрах на сегодняшний день состоит 2,7 тысячи безработных. Уровень регистрируемой безработицы находится в диапазоне 0,3 - 0,2%. Как подчеркнул министр, это исторический минимум за все время наблюдения.

Количество вакансий на сегодняшний день – почти 24 тысячи. Из них около 70% приходится на рабочие профессии и порядка 30% - для ИТР и служащих.

Как отметил Денис Давыдов, проверенным и эффективным инструментом закрытия кадровой потребности в области является переподготовка кадров. Например, закрыть текущую потребность в кадрах предприятия ОПК могут за счет обучения своих работников в рамках федерального проекта «Образование для рынка труда» нового национального проекта «Кадры». По предварительной оценке, в этом году обучение смогут пройти 927 человек, что в 1,7 раза больше, чем в прошлом году.

«Под запросы других работодателей в рамках областной программы в этом году будут обучены порядка 1,3 тысячи безработных граждан и 250 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет. В рамках инициированного Президентом страны национального проекта «Кадры» обучение смогут пройти еще 1,5 тысячи жителей региона. С прошлого года получить новые знания могут не только безработные, но и те, кто уже трудится, но готов переобучиться на более востребованные профессии», - привел данные Денис Давыдов.

С этого года центры занятости стали кадровыми центрами под брендом «Работа в России». Они перешли на работу в рамках нового законодательства о занятости и оказывают меры господдержки в соответствии с новыми стандартами. Это позволяет подходить к вопросу содействия занятости гражданина, учитывая его конкретные жизненные обстоятельства и потребности.

При содействии кадровых центров с начала года трудоустроены более 2,4 тысячи человек. Ожидается рост трудоустройства после регионального этапа Всероссийской ярмарки трудоустройства. Мероприятие в этом году собрало рекордное количество участников: 8,6 тысячи человек – более 4 тысяч студентов и школьников, более 3,5 тысячи безработных и ищущих работу граждан. 27 июня пройдет федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей».

«Приоритетной задачей в Год защитника Отечества является трудоустройство участников СВО и членов их семей. На сегодняшний день в кадровых центрах на учете состоит 18 участников СВО и 29 членов их семей. С каждым из них проводится адресная работа по содействию в трудоустройстве, в том числе во взаимодействии с региональным филиалом Фонда «Защитники Отечества». Составляется индивидуальный план, исходя из их жизненной ситуации: в зависимости от уровня образования, наличия либо отсутствия инвалидности, стажа работы и необходимости переподготовки или дополнительного образования», - рассказал Денис Давыдов.